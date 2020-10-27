"تحدث عن خطيئة صدام حسين الكبرى"... تداول آخر فيديو لعزة الدوري قبل وفاته

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعزة الدوري، النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي توفي أمس الاثنين، يتحدث فيه عن غزو الكويت ويوجه فيه رسالة لأميرها.

واعتبر الدوري، خلال الفيديو الذي كان في شهر أبريل/ نيسان 2019، وكان آخر خطاب له، غزو الكويت خطأ كبيرا، ويتعارض مع عقيدة حزب البعث. وأوضح قائلا: "قلنا ونقول اليوم إن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا، والسبب الأول لإدانتنا لهذا الموقف هو لأن احتلال الكويت يتنافى مع عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي".

وأكد الدوري أن "الكويت لم تكن يوما جزءا من العراق"، مقدما اعتذاره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بشكل خاص، عن غزو بلاده.

وكان عزة الدوري الرجل الثاني إبان حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وتوفي أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما.