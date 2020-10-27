الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء وباء كورونا.

تمثلت بتسجيل (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58855) ألف حالة. كما سُجّلت (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة.

وحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "سُجِّلت (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58.855) ألف حالة".

كما سُجّلت (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة. وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1283) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أعلن أمس الأول آلية فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة أمام حركة المسافرين اعتباراً من يوم الخميس المقبل (29 تشرين الأول). وأنه سيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية المسموح دخول مسافرين منها.

وأن زيادة أعداد المسافرين ستتم بحسب التقييم الأسبوعي لسير العمل على المراكز الحدودية. مشيرا إلى أنه تم تجهيز مختبر فحوصات كورونا في كل معبر حدودي سيستأنف نشاطه.

كما أعلنت الحكومة الأردنية في الأيام الماضية حزمة من القرارات بهدف التصدي لجائحة كورونا، من بينها استمرار دوام المدارس والجامعات في جميع محافظات المملكة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وتمديد ساعات حظر التجوّل الليلي المعتادة في حين اقتصار الحظر الشامل على يوم الجمعة فقط.