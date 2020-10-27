الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

تمثلت بتسجيل (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58855) ألف حالة. كما سُجّلت (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة.
وحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "سُجِّلت (3800) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (58.855) ألف حالة".
التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/omEsdgCNF7— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) October 27, 2020
كما سُجّلت (44) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة. وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1283) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
وأن زيادة أعداد المسافرين ستتم بحسب التقييم الأسبوعي لسير العمل على المراكز الحدودية. مشيرا إلى أنه تم تجهيز مختبر فحوصات كورونا في كل معبر حدودي سيستأنف نشاطه.
كما أعلنت الحكومة الأردنية في الأيام الماضية حزمة من القرارات بهدف التصدي لجائحة كورونا، من بينها استمرار دوام المدارس والجامعات في جميع محافظات المملكة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وتمديد ساعات حظر التجوّل الليلي المعتادة في حين اقتصار الحظر الشامل على يوم الجمعة فقط.
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