غانتس: مستعدون لأي معركة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إننا سنواصل حماية مواطنينا، وسنواصل ردع أعدائنا وإلحاق الضرر بتعاظم قدراتهم وسنكون مستعدين لأي معركة.

وجاءت تصريحات غانتس خلال تفقده مناورة "السهم الفتاك"، شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الأركان جنرال، إيال زامير.

ביקרתי היום בתרגיל ׳׳חץ קטלני" של צה׳׳ל. אויבינו לא נחים- לא בצפון, לא בדרום, לא קרוב ולא רחוק וצה"ל חייב לשמור על כשירות גם בתקופת קורונה. אנחנו נמשיך להגן על אזרחי מדינת ישראל, נמשיך להרתיע את אויבנו ולפגוע בתהליכי ההתעצמות שלהם. pic.twitter.com/xxFjiRiRV7 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 27, 2020

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن تضمن مؤسسة الجيش، الأمن لإسرائيل خلال 365 يوما في السنة في كل جبهة، وأن الجيش هو أحد الركائز الأساسية لأمن دولة إسرائيل".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "أعداؤنا لا يرتاحون - لا في الشمال ولا في الجنوب، وسنواصل حماية مواطني دولة إسرائيل".