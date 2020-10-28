وزارة القوى العاملة المصرية تحذر من التعرض لـ"نصب بعض سماسرة لبنان"

حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر ممن أسماهم "بعض سماسرة لبنان" والذين يحاولون النصب على المواطنين المصريين.

وقال الوزير بحسب بواية "أخبار اليوم" "إن المصريين يتعرضون لعملية نصب من بعض السماسرة في لبنان، وذلك من خلال الصفحات الإلكترونية التي يستخدمونها بزعم توفير إمكانيات سفر وفرص عمل وهجرة لهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية باهظة".

وأضاف الوزير موجها نصيحة إلى المصريين في لبنان: "مفيش داعي نرمي نفسنا في النار.. أنت لو اشتغلت في بلدك شغل بـ2000 جنيه أحسن ليك من البهدلة".

وتابع الوزير في رسالته للمصريين المقيمين في لبنان: "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء السفر وعقود العمل الوهمية في الدول الأوروبية".

وتابع: "وأرجو توخي الحذر تجاه تلك المزاعم الوهمية التي تسببت في السابق في عمليات احتيال من قبل سماسرة هذه الوظائف والتأشيرات الوهمية".

مشددا على ضروة "التأكد من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت من هذه الوظائف قبل دفع أي مبالغ، مؤكدا أن مكاتب التمثيل العمالي في دول العمل موجودة دائما في خدمة العمالة المصرية".