تسجيل
20:06 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة أقمار صناعية جديدة تظهر سد النهضة، إثيوبيا 26 يونيو 2020

    محللون: هكذا ستؤثر تصريحات ترامب على مفاوضات سد النهضة

    © REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046071828_0:202:2924:1846_1200x675_80_0_0_03b956152a8b3b28deafc992367d5cad.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010281047003317-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مصر قد تقوم بضرب سد النهضة إذا ما استمر الوضع القائم على حاله، انطلقت، أمس الثلاثاء، جولة جديدة من اللقاءات التشاورية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، للتباحث حول نقاط الخلاف في مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ عدة أسابيع، فهل تحرز الأطراف الثلاثة تقدما في تلك الجولة؟

    اللواء حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان، قال: "لدي شعور بأن هذه الجولة من المفاوضات بشأن سد النهضة يمكن أن يكون بها نوع من الحماس لإحراز تقدم من الجانب السوداني بشكل خاص نتيجة التغير في العلاقات الأمريكية السودانية."

    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
    © AFP 2020 / -
    إثيوبيا... بيان رسمي جديد والمجلس الإسلامي يرفض تصريحات ترامب عن "تفجير سد النهضة"

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "الخرطوم تريد أن تثبث للإدارة الأمريكية أنه بإمكانها لعب دور وسيط لحل هذه القضية، وفي نفس الوقت تريد واشنطن إعطاء دور للسودان بعد التطورات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن والخرطوم، لكن هذا الدور محكوم باشتراطات معينة."

    وأوضح  باشات "أنا دائما متفائل بشأن تلك القضية المتعلقة بسد النهضة، لكنني غير مسرف في التفاؤل بسبب التصريحات سواء تصريحات ترامب بإعطاء الضوء أو إيهام بإمكانية ضرب السد وإعطاء دور للجانب السوداني، فقد تعلمنا من دروس التاريخ بأن لا نسرف في التفاؤل بشكل زائد عن الحد، وأن نتحسب دائما المواقف المصرية تجاه قضاياها  من خلال العقل."

    وأكد وكيل المخابرات المصرية الأسبق أن "مصر تخطت مرحلة التشاؤم منذ عدة سنوات بعدما أثبتت قدرتها في المنطقة والتغيرات التي تحدث فيها سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، وهذا الأمر يتم ترجمته على أرض الواقع بالدور الذي تلعبه مصر على المستوى الإقليمي بشكل كامل، ولدينا المقدرة على تخطي أي أزمات ولكن لا نفرط في التفاؤل."  

    تحفظ سوداني

    وأبدى السودان تحفظه، أمس الثلاثاء، على ما وصفه بمواصلة نفس النهج المتبع في المفاوضات حول سد النهضة، داعيا لدور أكبر للخبراء والمراقبين.

    وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، أكد السودان خلال اجتماع وزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد افتراضيا، تمسكه بالعملية التفاوضية كوسيلة وحيدة للتوصل لاتفاق مرض حول سد النهضة الإثيوبي.

    وأبدي السودان، بحسب البيان، "تحفظه على مواصلة المفاوضات بنفس المنهج السابق الذي قاد لطريق مسدود في الجولات السابقة، وتقدم بمقترح بإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر"؛ وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

    وأشار وزير الري السوداني، ياسر عباس، إلى أن "هنالك قضايا فنية وقانونية محددة لا زالت موضع خلاف، منها إلزامية الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، وآلية فض النزاعات حول الاتفاق، وعلاقة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه بالاتفاقات الأخرى حول مياه النيل".

    وشدد عباس على أن "التوصل لاتفاق ثلاثي مرض وملزم يحتاج لإرادة سياسية من قادة الدول المعنية".

    الموقف الأمريكي والأوروبي

    من جانبها، قالت أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية ومستشار مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن:" تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها تأثير كبير على الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة وكذلك تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي."

    سد النهضة، إثيوبيا 28 يونيو 2013
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    "تفجير مصر للسد"... إسرائيل تعلق على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة 

    وذكرت الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن هذه التصريحات لها تأثير كبير لأنها جاءت متزامنة.

    وأشارت إلى أن "ترامب تحدث بلهجة تصعيدية، كما أن الاتحاد الأوروبي من جانبه دعا جنوب إفريقيا مباشرة للاضطلاع بمهامها، إذا كانت هذه إشارة من المجتمع الدولي بأن تجميد المفاوضات غير مقبول".

    وأضافت الطويل أن "آخر العراقيل هو أن كلا من الدول الثلاث أعدت تقريرا منفصلا بشأن الاجتماعات التي تمت تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ولم تتطابق هذه التقارير في نتائجها فتم تجميد المفاوضات، وكان مفترضا أن يخرج الاتحاد الإفريقي بتقرير لكن الملاحظ أن الاتحاد الإفريقي لا يقوم ببعض الأدوار المنوطة به."

    نهج أكثر مرونة

    بدوره، قال المحلل السياسي وعضو البرلمان المصري السابق، الدكتور سمير غطاس، إن "تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثيوبيا بشأن سد النهضة وإمكانية ضرب مصر للسد تأتي في إطار الترتيبات الأمنية والإقليمية التي يخطط لها في الشرق الأوسط، تلك الترتيبات تقول إنه يسعى لتشكيل ما يسمى ناتو شرق أوسطي، تدمج فيه إسرائيل ومصر ودول الخليج والسودان أيضا، وبالتالي هذا النظام أحد أركانه مصر والسودان، اللتان لديهما مشكلة كبيرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة."

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "نظرا لأن السودان هي الأقرب لإثيوبيا من مصر، بالتالي دعا ترامب الرئيس السوداني أيضا بهذا التصريح المرتبط بزمان ومكان، وكان الكلام موجها للسودانيين في إطار إتفاق التطبيع مع إسرائيل، حيث تقول أحد بنود الاتفاق: يعمل السودان بشكل قريب مع مصر لإنهاء هذه المشكلة، لذا أنا أعتقد أن هذا يأتي في إطار الترتيبات الإقليمية، وهو تحذير لإثيوبيا بأن تنتهج نهجا أكثر مرونة مع مصر."

    وتابع "قبل عدة أشهر كانت هناك مباحثات في الولايات المتحدة بشأن سد النهضة بحضور الأطراف الثلاثة ولم يوقع الإثيوبيين، وكان رد الفعل الأمريكي بتخفيض جزء من المساعدات الأمريكية، وكان الرد الإثيوبي قوي جدا وأعلنت أنها لن ترضخ، وفي النهاية الأمر كله مرتبط بالانتخابات وهل سيكون ترامب موجودا ليواصل هذه السياسة، أم ستكون هناك سياسة جديدة مع منافسه جو بايدن".

    الخارجية الإثيوبية

    من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع اختتام المناقشات الثلاثية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول سد النهضة، خلال سبعة أيام من الاجتماع الأول، تزامنا مع تنديد بتصريحات الرئيس الأمريكي حول احتمال اعتداء مصر على البناء.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق بشأن السودان في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ترامب: أبلغت مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن سد النهضة

    جاء ذلك في بيان، تعقيبا على الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية ووزارة الري في إثيوبيا ومصر والسودان، الذي أشرف عليه وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

    وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تناقش الدول وتختتم، خلال الأيام السبعة المقبلة، سبل المضي قدما والجدول الزمني العملي للمفاوضات، لتضييق الفجوات بشأن القضايا العالقة، وذكرت أنه من المنتظر أن يعقد الاجتماع، خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة السودان.

    على جانب آخر، انتقد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، المفتي عمر إدريس، اليوم الأربعاء، تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية تفجير مصر لسد النهضة، حسبما نقلت الوكالة.

    وأضاف خلال حفل بمناسبة المولد النبوي: "تصريحات الرئيس ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير غير مقبولة". كما دعا الإثيوبيين إلى الوقوف متحدين من أجل السلام والتنمية وكذلك لإحباط أي هجمات من الأعداء.

    تصريحات ترامب

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن مصر قد تفجر سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا خرقت الاتفاق.

    وتابع: "دعوت السودان لضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر. نأمل في التوصل إلى حل ودي قريبا، وأخبرت مصر أيضا بنفس الشيء. الوضع حقيقة خطير، والقاهرة قد تفجر ذلك السد".

    وبحسب بيان لوزارة الري المصرية أمس الثلاثاء، فإن اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا تناول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات.

    وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

    وانتهى الاجتماع إلى "قرار بأن يوجّه الجانب السوداني، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة".

    وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة، وانتهت عقب إعلان أثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.

    انظر أيضا:

    وسط توتر مع مصر... لماذا حظرت إثيوبيا الطيران فوق سد النهضة
    اجتماع بين السيسي وآبي أحمد وحمدوك بعد تصريحات ترامب عن ضرب سد النهضة
    وزير الري المصري الأسبق يكشف عن سبب قد يعطل بناء سد النهضة
    الكلمات الدلالية:
    مصر, ترامب, سد النهضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان عناصر، للمصور البريطاني كاتجا أوغرين،التي فازت في فئة مصور الحدث لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    الفائزون المحترفون في "جوائز التصوير الدولية 2020"
    الغيرة من القوة العسكرية الأمريكية
    الجميع يغار من القوة العسكرية الأمريكية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوربية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوروبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك