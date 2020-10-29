الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم...فيديو

تقام أول صلاة جماعية لافتتاح "جامع الجزائر"، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في أفريقيا، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، بعد سنة ونصف السنة على الانتهاء من بنائه.

ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27.75 هكتار، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي، في المملكة العربية السعودية، وفق وكالة "الجزائر/PNN".

#الجزائر 🇩🇿

رفع الأذان وإقامة صلاتي المغرب ولعشاء مساء اليوم الأربعاء لأول مرة بثالث أكبر مسجد في العالم الجامع الأعظم بالمحمدية.. pic.twitter.com/U42HAQ0ots — ابراهيم رحماني (@MMO3gW2oph91SM3) October 29, 2020

وأما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول إلى قمتها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية للعاصمة الجزائرية.

وتم تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع الأندلسي بما لا يقل عن ستة كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب. أما السجاد فباللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.