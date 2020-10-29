باتروشيف يبحث مع شكري التعاون الثنائي في مجالات عدة... صور

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، في موسكو، التعاون في مجال الأمن ومكافحة فيروس "كوفيد-19" والإرهاب.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس: "تمت مناقشة مختلف جوانب التعاون الروسي المصري في مجال الأمن​​، وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مسار مكافحة الإرهاب والتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

الآن.. الوزير #سامح_شكري يلتقي #نيكولاي_باتروشيف سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس "فلاديمير بوتين" للأمن القومي، وذلك للتباحُث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن 🇷🇺🇪🇬 pic.twitter.com/6LqAyXC1to — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 29, 2020

وذكر البيان أيضاً أن باتروشيف وشكري أكدا على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة بشأن المشاكل العالمية والإقليمية الرئيسية، معربين عن ارتياحهما للمستوى العالي من التفاعل الثنائي بروح توافق ينسجم مع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي تم التوقيع عليها بين روسيا ومصر في 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، في مدينة سوتشي الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي، دنيس مانتوروف، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر الوزارة في موسكو، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وسبل تطويرها.