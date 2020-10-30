السفارة الأمريكية تعلق على مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود

أصدرت السفارة الأمريكية في لبنان، يوم أمس الخميس، بيانا بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونشرت السفارة الأمريكية البيان على موقعها الرسمي، حيث أكدت أنه بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية وال​لبنان​ية يومي 28 و29 منه بوساطة من ​الولايات المتحدة​ وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيتش​".

وختم البيان: "تأمل الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره. وقد أعرب الطرفان عن التزامهما متابعة المفاوضات الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثالثة من ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في منطقة الناقورة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر خاصة أن أجواء الجلسة الثالثة من مفاوضات ​ترسيم الحدود​ كانت إيجابية جداً، وهناك تكتم وإصرار على عدم تسريب أي تفصيل مرتبط بتفاصيل المفاوضات، لافتة إلى أن النقاش تناول الملف التقني بعد تقديم كل طرف الخرائط والإحداثيات التي تدفع كلاً منهما لإثبات صحة خرائطه.