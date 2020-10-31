عائلة الداعية السعودي عائض القرني تعلق على أنباء وفاته

كشفت عائلة الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني، حقيقة وفاته، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من دخول المستشفى.

ونفت عائلة القرني، صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاته، وقال جابر القرني، في تغريدة عبر "تويتر": "لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبد الله، ووضعه مستقر"، مضيفا أنه "قد تم نقل الشيخ عائض القرني من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم".

#عايض_القرني

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية ،ولكل من يسأل عن حالته فقد تواصلت للتو مع إبنه عبدالله ،وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ،الزيارة ممنوعة ولاتنسوه من صادق دعواتكم. pic.twitter.com/3WNlAP30MP — جابر القرني (@jabergarni1) October 28, 2020

وكان الداعية القرني قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، ويوم أمس تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية، فيما انتشرت شائعات تفيد بأنه توفي جراء متأثرا بالفيروس.