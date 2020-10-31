سماع دوي انفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد

أعلن مصدر أمني، اليوم السبت، عن سماع صوت انفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وصرح المصدر لقناة "السومرية" قائلا "إن صوت انفجار سمع قبل قليل ضمن مقتربات منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف لغاية الآن طبيعة هذا الانفجار".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.