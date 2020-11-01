5.88 % نسبة المشاركة في استفتاء الجزائر حتى الـ 11 صباحا

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة باستفتاء تعديل الدستور بلغت 5.88% حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن شرفي، قوله إن: "عدد الناخبين إلى غاية الساعة 11 صباحا، بلغ مليون و298 ألف و639".

وأضاف شرفي أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بلغ 24 مليونا و475 ألفا و310 ناخبين.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ 23 مليونا و568 ألفا و12 ناخبا، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 907 آلاف و298 ناخبا، فيما يبلغ عدد المنظمين 58 ألفا و286 منظما، و966 مراقبا.

ويجري هذا الاستفتاء في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويشمل البروتوكول مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.