السعودية... توجيه بشأن المصاحف المطبوعة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بزيادة عدد الإصدارات للمجمع هذا العام إلى 18.150.000 نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف.

وبحسب وكالة "واس"، تم التوجيه أيضا بالانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك في غضون ثلاثة أشهر.

ويستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي على اختلافها، ويدعم إدراج الآيات القرآنية مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية التي تستخدمها دور النشر، إذ تكمن أهمية التطبيق في أن النص القرآني المستخدم فيه مراجع ومعتمد من قبل جهة مرجعية موثوقة وهي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

يأتي ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوزير آل الشيخ للمجمع اليوم، لتدشين عدد من المشاريع والإصدارات الجديدة في إطار برامج وأعمال المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه والمسلمين بالعالم، وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر كل عام.