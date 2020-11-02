السيول تغرق شوارع مكة... فيديو

وفي المقاطع المتداولة تظهر سيارات عالقة وسط المياه تستطيع الحركة، وفي انتظار فرق الإنقاذ.
سيول مكة pic.twitter.com/xJ8xsVqNwq— نواف العنزي (@NawafALunizi) November 2, 2020
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة واتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #الكامل #الليث #بحرة #جدة #خليص ...+0— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 2, 2020
للتفاصيل https://t.co/6YGLYNBbtC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/VEDSLPY50k
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
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