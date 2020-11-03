أول تعليق من الخرطوم على مقتل طفل سوداني في القاهرة

أدلت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بأول تعليق لها على حادثة مقتل طفل سوداني بشجار في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إنها تتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني محمد حسن عبد الله محمد في القاهرة، إثر خلاف نشب بين والده ومواطن مصري.

وطالبت الخارجية مواطنيها في القاهرة بضبط النفس والسماح للسلطات المعنية بإكمال إجراءاتها في هذا الشأن.

وأضافت أنها "وإذ تأسف للأحداث المؤسفة التي تلت وقوع الجريمة من بعض السودانيين المقيمين بالقاهرة، فهي تترحم على روح الفقيد".

وأمس الإثنين، جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة حبس المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية بالمدينة ذاتها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقُتل الطفل السوداني محمد (13 عاما) بـ 18 طعنة سكين على يد "مجدي" (51 عاما)، إثر خلافات مالية مع والد الضحية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".