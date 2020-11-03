تسجيل
13:04 GMT03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانين

    ماذا في زيارة وزير الداخلية الفرنسي المرتقبة إلى تونس؟

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1046914005_0:0:3065:1726_1200x675_80_0_0_aca2016490e9ba516fb47ff22bf77e9b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011031047058620-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F/

    على إثر الاعتداء الإرهابي الذي طال مدينة نيس الفرنسية، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير داخليته جيرالد دارمانان التوجه إلى تونس في بحر هذا الأسبوع لمداولة ملف مكافحة الإرهاب.

    يأتي هذا الطلب، عقب مكالمة هاتفية جمعت السبت، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، الرئيس الفرنسي ونظيره التونسي قيس سعيد الذي أعرب عن تنديده بكل أشكال العنف والإرهاب التي شهدتها فرنسا.

    مواطنون يحضرون الشموع و أكاليل الزهور أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، حيث وقعت حادثة طعن يوم 29 أكتوبر، فرنسا 30 أكتوبر 2020
    © AFP 2020 / Valery Hache
    السلطات الفرنسية تعتقل 6 أشخاص مشتبه بهم في هجوم نيس

    وأكد سعيّد أنه "لا مجال للشك في أن بعض الجهات تريد إرباك عديد المجتمعات ومنها المجتمع الفرنسي مشددا على أن الإسلام براء من هؤلاء".

    كما تطرق الرئيسان خلال المكالمة إلى موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها "لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والآخر بهدف تحقيق أغراض سياسية".

    يذكر أن منفذ عملية نيس الفرنسية الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص هو تونسي الجنسية ويدعى "إبراهيم العيساوي" يبلغ من العمر 21 عاما، وصل مدينة نيس بعد أن عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بطريقة غير نظامية في 20 أيلول الماضي.

    آفة مشتركة

    وفي تعليقه على هذه الزيارة وأبعادها قال الدبلوماسي التونسي السابق أحمد ونيس لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس الفرنسي قرر أن يستبق زيارة وزير الداخلية التي كانت مبرمجة سابقا إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا والتي كانت الخلايا النائمة في تونس عنصرا فعالا في إشعالها.

    وبيّن ونيس أن الهدف من هذه الزيارة هو التنسيق المحكم بين البلدين بهدف كشف بعض الخلايا والشبكات النائمة التي تستحق الضرب المنسق بين الحكومات العربية الإسلامية من جهة والحكومات الأوروبية من جهة أخرى للخروج بخطة عمل محددة تسهم في تطويق آفة الإرهاب المشتركة.

    وأضاف أن "وزير الداخلية الفرنسي لن يأتي إلى تونس للاستشارة وإنما بهدف تبادل معلومات أمنية عن هذه الخلايا التونسية، خاصة وأن العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت فرنسا لم تكن عمليات مبعثرة وإنما متجمعة ومبنية على إرادة فوقية مخططة" 

    ولفت إلى أن زيارة وزير الداخلية تدل على أن فرنسا خرجت باستنطاقات واستنتاجات تحتاج إلى مطابقتها مع التحقيقات التونسية، التزاما باتفاقية مكافحة الارهاب التي أمضت عليها تونس أواخر 2015 مع كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا. 

    ولا يستبعد ونيس أن يطلب الجانب الفرنسي تحركات داخل تونس من أجل مساعدة فرنسا في محو صورة العداء للأنظمة الإسلامية وفي تخفيف ردة فعل بعض الدولة العربية التي قاطعت فرنسا بسبب التصريحات الأخيرة لماكرون.

    الملف الليبي

    وقال ونيس إن الملف الليبي سيكون بالضرورة إحدى محركات زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس خاصة مع قرب انعقاد منتدى الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية من يوم 09 تشرين الثاني 2020.

    الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Courtesy Twitter / @CESTROSI
    الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا ثالثا على خلفية هجوم نيس

    وأضاف أن "التطورات في المنطقة الليبية تستوجب بحكم السلطة المستقبلية في ليبيا المزيد من المشاورات وتعميق الثقة بين تونس وفرنسا، خاصة في ظل تآلف الخيارات الفرنسية والتونسية في علاقة بالفاعلين في ليبيا بعد تعديل فرنسا لسياستها الداعمة سابقا لخليفة حفتر".

    وأردف أن هذه المتغيرات ستكون لها جملة من العواقب ومنها ما يهم الأمن في مالي، على اعتبار أن فرنسا من الدول الأكثر تورطا في مقاومة الإرهاب هناك".

    ترحيل المهاجرين 

    من جهته أفاد السفير السابق محمد الحصايري في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الزيارة تتنزل في إطار معالجة المشكلة العويصة التي تقلق فرنسا وهي قضية الهجرة غير الشرعية وتفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين من تونس تحديدا.

    وتابع أن "تونس قبلت سابقا بترحيل الكثير من التونسيين ممن تم إثبات هوياتهم، ولكن الإشكال بقي في عجز فرنسا عن إثبات جنسية الأشخاص الذين يراد ترحيلهم بسبب إقدامهم في كثير من الأحيان على إتلاف وثائق الهوية أو نسب أنفسهم إلى دول أخرى، وهو ما يصعب عملية الترحيل بالنسبة للجهتين المرسلة والمستقبلة".

    وبيّن الحصايري أن هذه النقاشات بين الجانبين التونسي والفرنسي هي بغاية الوصول إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع هذا الإشكال بطريقة تراعى فيها مصلحة الطرفين.

    الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
    © AFP 2020 / Valery Hache
    الشرطة الفرنسية تحقق مع شخص ثان على خلفية هجوم نيس

    تلميع صورة فرنسا

    قال الدبلوماسي عبد الله العبيدي لـ"سبوتنيك"، إن فرنسا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى تلميع صورتها أمام الرأي العام الفرنسي عن طريق جملة من الحلول أولها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

    وأوضح أن هذه المهمة استعصت على الحكومة الفرنسية في ظل تنامي أصوات الجمعيات الحقوقية الفرنسية التي تدافع عن الإسلام وعن المسلمين، فضلا عن السياسيين من أقصى اليمين الذين يستغلون قضية المهاجرين غير النظاميين لتحسين موقعهم الانتخابي.

    وأشار العبيدي إلى أن زيارة وزير الداخلية المرتقبة التي سبقتها قبل أسبوع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، تأتي في إطار بحث مزيد من التعاون التونسي من أجل حل قضية المهاجرين غير الشرعية وأن تأذن تونس لبعثاتها القنصلية بتسريع عبورهم.

    انظر أيضا:

    الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا ثالثا على خلفية هجوم نيس
    "ابننا في حالة حرجة"... عائلة منفذ هجوم نيس تتحدث للإعلام وتكشف عن تفاصيل جديدة
    اعتقال رجلين آخرين على خلفية هجوم نيس
    السلطات الفرنسية تعتقل 6 أشخاص مشتبه بهم في هجوم نيس
    الشرطة الفرنسية تحقق مع شخص ثان على خلفية هجوم نيس
    الكلمات الدلالية:
    وزير الداخلية الفرنسي, حوار تونس, أمن تونس, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت النادل في مقهى شوكولادنيتسا في شارع كليمينتوفسكي في موسكو
    الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيم أمورهم داخل أوطانهم
    خرافات متداولة عن الجيل الخامس للاتصالات
    خرافات متداولة عن شبكات الجيل الخامس للاتصالات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك