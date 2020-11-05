رئيس الوزراء العراقي يفتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية... صور

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ميناء "أم قصر" في محافظة البصرة، واطلع على سير الأعمال، وآليات العمل الجمركية فيه.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي على "تويتر"، افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يفتتح بوابات ميناء أم قصر الألكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى. pic.twitter.com/5dtP8pKPNX — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 5, 2020

​وعقد الكاظمي، اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والجمارك، مؤكدا أن زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن ميناء "أم قصر" يشكل أحد أهم هذه المنافذ، الى جانب الموانئ الأخرى، التي تعد شريانا حقيقيا في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية، ولا تسمح الحكومة بأي حالة تهاون وإهمال فيها.