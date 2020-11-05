الكويت... الحكم بسجن مصري في قضية تتعلق بأمير البلاد الراحل

قضت محكمة كويتية، اليوم الخميس، بحبس موظف مصري يعمل في الكويت في قضية تتعلق بأمير البلاد الراحل صباح الأحمد الصباح.

وبحسب موقع صحيفة "الرأي" الكويتية حكمة محكمة التمييز الكويتية بحبس موظف مصري يعمل في مجلس الأمة كان قد اخترق الشبكة المعلوماتية أثناء كلمة لأمير البلد الراحل صباح الأحمد الصباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت بحبس المتهم المصري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة في الكويت أسندت إلى المتهم، المودع حالياً بالسجن المركزي، تهما بأنه ارتكب دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية الخاصة في مجلس الأمة، وقام بإيقاف حسابات "الأدمن" المسؤولة عن تلك الشبكة، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفته بمجلس الأمة كمختص بإدارة الشؤون الهندسية والخدمات، وأدخل عمداً برامج اختراق الشبكة والتي من شأنها إيقافها عن العمل وتعطيلها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم أرسل 7 آلاف "فيروس" خلال 120 ثانية لاختراق الشبكة، وكان ذلك أثناء إلقاء أمير البلاد خطابه في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قِبل إدارة تقنية المعلومات بالمجلس.