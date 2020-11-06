الأولى بعد اتفاق التطبيع... وصول أول شحنة فواكه إسرائيلية إلى الإمارات

وصلت إلى الإمارات أول شحنة فواكه إسرائيلية، منذ الإعلان عن توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها وصول أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع.

ثمار السلام: أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع. شملت الشحنة 200 كيلوغرام من تمر نوعية المجهول المزروعة في إسرائيل التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ما أجمل السلام 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/capQwP55gu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 6, 2020

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن الشحنة شملت 200 كيلوغرام من تمر، نوعية "المجهول"، المزروعة في إسرائيل، والتي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية وصول أول دفعة من فواكه بلادها إلى الإمارات بأنها "ثمار السلام"، و"ما أجمل السلام"، مرفقة بالتغريدة صور للتمر، وعليها العلمين، الإماراتي والإسرائيلي.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.