عرض فيديو للراقصة "لورديانا" داخل مدرسة مصرية يشعل مواقع التواصل... والتعليم تعلق

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا لطلاب يشاهدون رقصة للفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا" داخل أحد الفصول.

وظهر في المقطع الذي أثار جدلا واسعا بين عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، طالبان يشاهدان رقصة الفنانة الاستعراضية، بوجود مدرس داخل الفصل.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، تصريحات خاصة لمسؤول في وزارة التربية والتعليم أكد فيها أن المسألة قيد التحقيق حاليا.

وقال راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، للموقع الإخباري إنه "بناء على توجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، ومدرس ومشرف الدور وطالبين للتحقيق، في واقعة فيديو رقص للراقصة لورديانا، داخل المدرسة".

وتابع المسؤول "هناك شؤون قانونية ستحقق في الموضوع، لتوقيع العقوبات اللازمة، بعد ثبوت الواقعة".