السعودية... حساب المواطن يزف بشرى سارة للمستفيدين

زف "حساب المواطن"، في السعودية، اليوم الاثنين، بشرى سارة، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأعلن البرنامج بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر/تشرين الثاني "الدفعة 36"، للمستفيدين.

وكتب البرنامج على صفحته في موقع تويتر: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله".

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/SWX4or6QzG — حساب المواطن (@citizenaccount) November 9, 2020

يشار إلى أن إجمالي مبلغ الدفعات وصل منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 82.3 مليار ريال سعودي (نحو 22 مليار دولار)، بحسب صحيفة "سبق".

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.