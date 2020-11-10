زلزال بقوة 4.6 يضرب محافظة السليمانية العراقية

تعرضت محافظة السليمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بدرجة 4.6 بمقياس ريختر.

وقال بيان لوزارة النقل العراقية، نقله موقع "السومرية نيوز"، إن مراصد الوزارة في الهيئة العامة للأنواء والرصد الزلزالي رصدت هزة أرضية، فجر اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية، وتحديدا منطقة قضاء سليمان.

وبلغت قوة الهزة، حسب البيان، 4.6 بمقياس ريختر، وهو ما أدى إلى شعور المواطنين بها.

وتبعت الهزة الأولى هزة ثانية بقوة 3.4 بمقياس ريختر.

ودعا بيان الوزارة المواطنين إلى الحيطة والحذر والالتزام بالوصايا الزلزالية.

كما دعا البيان إلى الابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة.