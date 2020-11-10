تونس... رئيس الحكومة يحذر من التهاون بشأن كورونا

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن تشديد الإجراءات بشأن فيروس كورونا، هو الحل الأمثل للحد من انتشاره.

واعتبر المشيشي أن الإجراءات هي السبيل "لعدم بلوغ مرحلة استنزاف قدرات تونس الاستشفائية"، حسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم فرض 30 ألف غرامة مالية على مخالفين لارتداء الكمامات.

وحذر هشام المشيشي من الوصول إلى "مرحلة أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا".

وأشار المشيشي إلى أنه أذن بتنفيذ حملات متواصلة لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وتنفيذ البروتوكولات الصحية.

ويرى رئيس الوزراء التونسي أن "اللامبالاة" بارتداء الكمامة تسببت في انفلات الوضع وزيادة عدد الوفيات.

وقال المشيشي إنه يخشى من تجاوز الوفيات 6 أو 7 آلاف حالة، إذا لم تبلغ نسبة ارتداء المواطنين للكمامات نسبة 80 %.

وسجلت تونس 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و569 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألف و920 وفاة.