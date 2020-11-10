بحضور قائد القوات البحرية... السيسي يتابع مشروعا استراتيجيا على البحر المتوسط

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" البلجيكية في مصر بحضور رئيس الوزراء، وقائد القوات البحرية، ووزير البترول، وعدد من القادة العسكريين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن "الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء على البحر المتوسط".

وأشار راضي إلى أن الرئيس "وجه بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كل عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع".

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التباحث حول التعاون مع شركة ديمي لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لتعظيم استخدامها إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية، واستغلالاً للبنية التحتية المتقدمة التي باتت تمتلكها مصر في مجال توليد الطاقة بوجه عام، وفي مقدمتها المحطة الأكبر في العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في أسوان، وكذلك محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في البحر الأحمر.

ولفت راضي إلى أن الاجتماع شهد استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كل الجوانب، والذي تمت صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية.