مقتل المحامية حنان البرعصي المعروفة بمحاربتها للفساد برصاص مسلحين وسط بنغازي

اغتال مسلحون مجهولون وسط مدينة بنغازي الليبية، اليوم الثلاثاء، المحامية حنان البرعصي المعروفة بانتقادها الدائم للفساد.

القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مقتل المحامية حنان البرعصي الشهيرة بـ "عزوز برقة" برصاص مسلحين في شارع 20 في مدينة بنغازي فور خروجها من أحد المحال التجارية".

فيما أفادت قناة "218" الليبية نقلا عن مصادر بوصول جثمان المحامية حنان البرعصي إلى مستشفى الجلاء في بنغازي.

واتهمت المحامية حنان البرعصي الملقبة بـ "عزوز برقة" مسؤولين في شرق ليبيا بالفساد والإثراء غير المشروع وظهرت في عدة مقاطع فيديو سابقة تتهم خلالها مسؤولين أمنيين في شرق ليبيا بمحاولة اغتيالها.

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اغتيال حنان البرعصي الملقبه ب عزوز برقه

الان ف شارع عشرين ببنغازي 💔 pic.twitter.com/j7JpWWIjah — حمـاآدي ⚜ (@alkadeky_11) November 10, 2020

يشار إلى أن المحامية حنان البرعصي، تعرف بتأييدها للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لكنها كشفت الكثير من الأسرار ضد عدد من المسؤولين الكبار اتهمتهم بالفساد.