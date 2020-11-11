"الله يستر"... ظهور جديد لتركي آل الشيخ في أمريكا

ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، في مقطع مصور نشره الملحن الكويتي نواف عبد الله.

ونشر نواف المقطع المصور على حسابه في "تويتر"، ويظهر فيه تركي آل الشيخ وهو يجلس على كنبة في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي الشماغ السعودي.

وفي الفيديو يشاهد تركي مبارة كرة قدم، ويتحدث عن فريقه "ألميريا" في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

جلسه عفويه مع حبيب القلب ابوناصر ❤️ودردشه رياضيه هالمره 😎@Turki_alalshikh pic.twitter.com/8cKAkC2exg — الملحن نواف عبدالله (@NawafAbdullah_) November 10, 2020

​وسأله نواف عن رأيه في آخر مباراة للفريق، يقصد ألميريا، فرد تركي أن "المشكلة في رأس الحربة، الحين هذا انطرد المبارة الجاية مو لاعب ولا الثلاثة الدوليين بيلعبوا.. في الشتا يبغالنا نشوفلنا حل (يقصد موسم الانتقالات الشتوية في كرة القدم)".

وعندما سأله عن المبارة المقبلة قال: "الله يستر، احنا ضيعنا 11 نقطة في بداية الدوري، مشكلة يعني.. بس خلينا نشوف".