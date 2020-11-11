خبراء الهندسة العسكرية الروس يبطلون مفعول أكثر من 100 ألف قذيفة في سوريا

أفاد رئيس المقر المشترك للتنسيق بين الهيئات والإدارات الروسية والسورية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، بأن خبراء الهندسة العسكرية الروسية قاموا بإبطال مفعول أكثر من 100 ألف قطعة من القذائف والألغام وألغام التفخيخ وغيرها من أنواع العبوات الناسفة في سوريا خلال 5 أعوام.

دمشق - سبوتنيك. صرح رئيس المقر المشترك للتنسيق بين الهيئات والإدارات الروسية والسورية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن خبراء الهندسة العسكرية الروسية قاموا بإبطال مفعول أكثر من 100 ألف قطعة من القذائف والألغام وألغام التفخيخ وغيرها من أنواع العبوات الناسفة في سوريا خلال 5 أعوام.

وقال ميزينتسيف في مؤتمر دولي بدمشق حول اللاجئين: "قام خبراء الهندسة العسكرية الروس بتطهير ما مساحته 6533 هكتارا من الأراضي و1410 كم من الطرق و12 كم من السكك الحديدية و17139 مبنى ومنشأ، من مختلف أنواع العبوات الناسفة. وقاموا كذلك بالعثور على 105197 قطعة من العبوات الناسفة وإبطال مفعولها".

ووفقا لميزينتسيف، قام الخبراء الروس بتدريب 1245 خبيرا لسلاح الهندسة العسكرية السوري، وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويدهم بمعدات هندسية حديثة للاستطلاع وإزالة الألغام، في مركز إزالة الألغام التابع للقوات المسلحة السورية، وهو فرع من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية في مدينة حمص.