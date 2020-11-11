إفتاء مصر تكشف موقفها من بيان "كبار العلماء" السعودية حول "الإخوان"

وقالت الدار في بيان صادر عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لها إن: "بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، هو الفصل الأخير في تاريخ الجماعة المحظورة التي تشرف على نهايتها".

واعتبرت الدار أن: "بيان هيئة كبار العلماء السعودية قد استفاض في توضيح كافة صفات الجماعة المحظورة التي تسيء للإسلام والمسلمين، إذ إن الجماعة تسعى دائمًا لتقسيم المجتمعات ونشر الفوضى، فتحريض المواطنين على الشغب وممارسة العنف جزء أصيل في استراتيجية الجماعة الإرهابية".

وشدَّد مرصد الإفتاء على أن "بيان هيئة كبار العلماء جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية لمنهاج وفكر جماعة الإخوان الإرهابية التي ثبت -كما جاء في البيان- أنه يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شُبَه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، من أجل تحقيق مصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالإسلام".

وأضاف بيان الدار: "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم؛ ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن".

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية أصدرت بيانا أمس الثلاثاء اعتبر جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"، وأنها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، وتتستر به.