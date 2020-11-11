الجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات غربي تعز وتكبيد "أنصار الله" خسائر في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم ميداني في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة تَعِز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة مَقبنَة غربي تَعِز، تركزت في مناطق قَهبان وقرية المزاندة في عزلة اليمن، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على تبتي الخزان وحامد".

وأكدت "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية".

يأتي ذلك، عقب أيام من إعلان الجيش اليمني، الأحد، "مقتل مالا يقل عن 15 من عناصر "الحوثيين" بينهم قيادات ميدانية خلال هجوم شنه على مواقع تتمركز فيها الجماعة بمنطقة قَهبان في مديرية مَقبَنة غربي تَعِز".

في السياق، قال الجيش اليمني إن "قواته ألحقت خسائر بجماعة الحوثيين، خلال معارك في محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية".

وأفاد موقع الجيش "26 سبتمبر"، بأن "المعارك تركزت في دحيضة والتبة الحمراء وقرن السعراء، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسروه خلال الأيام الماضية في جبهات بِير المرَازِيق شرقي الجَوف".

ووفقاً للجيش اليمني، "تكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال المعارك".