الحوثي منتقدا غريفيث: قدمنا جميع الحلول ونريد حلا لا احتلال

انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، "المبعوث لم يكذب ولكنه لم يقل الحقيقة، فاعتبار القضية داخلية والسكوت عن دول العدوان المشاركة رسميا حيفا ومغالطة".

وتابع مخاطبا غريفيث: "قدمنا جميع الحلول ونريد حلا لا احتلال، مضيفا "إننا أهل حل عادل وسلام مشرف وغيرهما".

للمبعوث

قدمنا جميع الحلول

و #نريد_حل_لا_احتلال

والأخوة سيعلقون بماقدمناه من حلول

ليعلم العالم اننا أهل حل عادل وسلام مشرف

وغيرهما

الحكم بيننا الباري والعيارات والمونة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 11, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.