اليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" جنوبي الحديدة

تجددت، اليوم الجمعة، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين حاولوا التقدم من الجهة الجنوبية لمدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة) واختراق الخطوط الأمامية".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبار عناصرهم المتسللة على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال المواجهات".

وجاءت المواجهات عقب معارك عنيفة السبت الماضي، بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين، اندلعت إثر تنفيذ الأخيرة محاولتي تسلل من جهتي الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، حسب إعلام ألوية العمالقة.

من جهة ثانية، قال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة "نفذوا 242 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها محاولة تسلل في حيس، و30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و190 خرقا بأعيرة نارية".

وأضاف أن "التحالف شن 16 غارة عبر طيران تجسسي مقاتل على منطقتي الفازة والجبلية (مديرية التحيتا) ومديرية الدريهمي (جنوبي الحديدة)، فيما حلقت 18 طائرة تجسسية في أجواء مناطق الجاح والجبلية والفازة والدريهمي والتحيتا".

في سياق الغارات الجوية أيضا، أفاد تليفزيون "المسيرة" بأن طيران التحالف استهدف في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ناقلة محملة بالغاز في أثناء مرورها على الطريق العام في مديرية مجزر شمال غربي المحافظة النفطية، ما أسفر عن وقوع قتيل وجريح واحتراق الناقلة.

وأشار إلى شن التحالف 11 غارة جوية على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وتنفيذه غارتين على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفتا منطقة الربعة في الأجاشر بمديرية خب والشّعف شرقي الجوف.