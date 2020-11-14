ساويرس يرشح سيدات لرئاسة مصر ويصف الجامعة العربية بأنها فاشلة... فيديو

أعرب رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، عن رفضه لطريقة عمل جامعة الدول العربية، نظرًا لأنها لا تصدر قرارات ملزمة أو آليات لتنفيذ تلك القرارات.

وقال ساويرس، في مقابلة عبر سكايب مع برنامج شربل يستقبل على قناة "سى إن إن"، إنه "ضد طريقة عمل جامعة الدول العربية، فهي جامعة فاشلة، لا بد أن يكون لها قرارات ملزمة، وأن تكون لها آليات تنفيذ، والأمم المتحدة فاشلة".

وحول مدى تأييده لوصول المرأة إلى رئاسة الجمهورية في مصر، أعرب ساويرس عن تأييده لأن تتولى سيدة سدة الحكم في مصر.

وأشار إلى أن هناك سيدات تستطيع تولي زمام الأمور في مصر، مثل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لا سيما بعد قراراتها القوية والحاسمة ضد كورونا والمحامية مني ذو الفقار ووزير التعاون الدولي ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد.