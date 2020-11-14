السعودية... اقتراح بإلغاء قرار إغلاق المحال وقت الصلاة وجدل واسع على مواقع التواصل

فجر إعلامي سعودي حالة من الجدل بعدما دعا إلى التوقف عن إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة في المملكة.

وكتب الإعلامي غسان بادكوك في تغريدة بحسابه على تويتر: "بعد أن قطعنا؛ حتى الآن، خطوات واسعة وعديدة تجاه تحسين جودة الحياة، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل فترة الغفوة. بقي أن نعيد النظر في إغلاق المحلات وقت الصلاة".

واعتبر بادكوك وهو كاتب رأي في صحيفة "عكاظ" أنه "بالفعل ليس هناك دليل شرعي ولا مبرر منطقي أو اقتصادي/اجتماعي، للإبقاء على الإغلاق".

بعد أن قطعنا؛ حتى الآن، خطوات واسعة وعديدة تجاه تحسين جودة الحياة، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل فترة #الغفوة ..



بقي أن نعيد النظر في #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة لأنه بالفعل ليس هناك دليل شرعي ولا مبرر منطقي أو إقتصادي/إجتماعي، للإبقاء على الإغلاق. — غسان بادكوك (@gbadkook) November 13, 2020

ويقصد الإعلامي السعودي بـ "فترة الغفوة"، حركة الصحوة الإخوانية التي بدأت في الظهور بالمملكة في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.

وأثارت تغريدة بادكوك جدلا واسعا من قبل متابعين له حيث أيد البعض دعوته، فيما رفضها آخرون جملة وتفصيلا.

وكتب أحد المتابعين: "إن قفل المحلات التجارية وقت الصلاة وفيها احتياجات الناس الغذائية والدوائية مما ينشأ عنه منع الإنسان في هذا الوقت من شراء جرعة ماء أو شراء حبة دواء أو تزويد مركبته بالوقود.. يعتبر أمر صعب فعلا".

إن قفل المحلات التجارية وقت الصلاةو فيها إحتياجات الناس الغذائية والدوائية مما ينشأ عنه منع الإنسان في هذا الوقت من شراء جرعة ماء أو شراء حبة دواء أو تزويد مركبته بالوقود.يعتبر أمر صعب فعلآ . — A.A.kash (@abdullahkashmi) November 14, 2020

وعلقت أخرى: "أمس كنت في مستشفى الملك فهد بجدة وموظفو الصيدلية مقفلين الشباك وقت صلاة الظهر وجالسين بالداخل لحين انتهاء وقت الصلاة".

امس كنت في مستشفى الملك فهد بجده وموظفي الصيدليه مقفلين الشباك وقت صلاة الظهر وجالسين بالداخل الين انتهى وقت الصلاه — ameerah tami (@Ameerah6Ami) November 14, 2020

وطالب أحد المعلقين باستثناء الصيدليات ومحطات البنزين من الإغلاق وقت الصلاة "لأنها أشياء ضرورية".

الصيدليات ومحطات البنزين ارجو ان لايتم اغلاقهم وقت الصلاة

ياما وياما ورطت في اوبر وكريم اوقات الصلاة — ص ا ل ح بن أ ح م د 🇸🇦 (@SalehASYamani) November 14, 2020

وقال آخر "هذا القرار لم نكن نتوقع أن يصمد بهذا الشكل أمام عجلة التحديث المتسارعة التي تمر بها مملكتنا الغالية السعودية".

هذا القرار الذي لم نكن نتوقع ان يصمد بهذا الشكل امام عجلة التحديث المتسارعة التي تمر بها مملكتنا الغالية #السعودية — حمود الجبل (@heljabal) November 13, 2020

في المقابل، رفض كثيرون دعوة بادكوك لإغلاق المحال في أوقات الصلاة، واتهمه البعض بـ"الجهل"، بل ودعا عليه البعض بـ"وقف الرزق".

وكتب أحدهم: "السعودية هي بلاد الحرمين وأنظار المسلمين إليها في كل مكان وقد امتازت وإلى يومنا هذا باغلاق المحلات ووقف كل شيء وليس كله لآداء الصلاة وهذا الأمر لن تجد له مثيل على وجه الأرض وهذا الأمر ليس بدعة كما ذكرت ونعذر جهلك في هذا الأمر ..الصلاة هي عمود الدين والمآذن تدعوا لذلك والناس".

السعودية هي بلاد الحرمين وأنظار المسلمين اليها في كل مكان وقد امتازت والي يومنا هذا باغلاق المحلات ووقف كل شيء وليس كله لاداء الصلاة وهذا الأمر لن تجد له مثيل على وجه الأرض وهذا الأمر ليس بدعه كما ذكرت ونعذر جهلك في هذا الأمر ..الصلاة هي عمود الدين والمآذن تدعوا لذلك والناس — Saad all dhamm (@AllDhamm) November 14, 2020

وسأل آخر متهكما: "لماذا بنيت المساجد؟ أليست لصلاة الجماعة فيها؟ مارأيك لو يتم إيقاف بناء المساجد؟ وكل واحد يصلي في بيته".

لماذا بنيت المساجد؟ أليست لصلاة الجماعة فيها؟ مارايك لو يتم ايقاف بناء المساجد؟ وكل واحد يصلي في بيته — عبدالله التميمي (@am05813542) November 13, 2020

فيما اعتبر أحد المعلقين أن الإغلاق يتم بناء على رغبة التجار، مضيفا "هناك كثير سألتهم قالوا إنه فرصة لراحة العمال".

السؤال ماذا لو كان الاغلاق بناء على رغبه التجار ..

هناك كثير سالتهم قالوا انه فرصه لراحة العمال — عبدالله القشيري (@algosheri11) November 14, 2020

وكتب آخر: "الله يغلق باب رزق كل من يدعو لإغلاق المحلات وقت الصلاة ..ليس بعد النداء الله أكبر أي رزق إلا باب الله .. إن الصلاة كانت كتابا موقوتا... فالإغلاق يؤدي بالبعض لتأخيرها أو نسيانها بسبب الزبائن.. دعوات البعض مشبوهة.. والله إن بعض الأجانب التزموا بالصلاة بسبب الإغلاق !!".

الله يغلق باب رزق كل من يدعو لاغلاق المحلات وقت الصلاة ..ليس بعد النداء الله اكبر اي رزق الا باب الله .. ان الصلاة كانت كتابا موقوتا ..فالاغلاق يودي بالبعض لتاخيرها او نسيانها بسبب الزبائن ..دعوات البعض مشبوهه..والله ان بعض الاجانب التزموا بالصلاة بسبب الاغلاق !! — صالح المرزوق (@salmarzouk) November 14, 2020

فيما رد بادكوك على منتقدي دعوته بالقول: "لكل المعترضين على دعوتي لإلغاء إغلاق المحلات وقت الصلاة أقول: أتفهم آراءكم بل وأتعاطف مع بعضها، ولكن الموضوع لا ينبغي أن يكون عاطفياً؛ بل شرعياً ونظامياً. وتعلمون أنه لا الشريعة ولا النظام أمرا بتعطيل مصالح البلاد والعباد بهذا الشكل البِدعي. ينبغي علينا التخلص من إرث الإخونجية".

لكل المعترضين على دعوتي لإلغاء #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة أقول:

أتفهم آراءكم بل وأتعاطف مع بعضها، ولكن الموضوع لاينبغي أن يكون عاطفياً؛ بل شرعياً ونظامياً.



وتعلمون أنه لا الشريعة ولا النظام أمرا بتعطيل مصالح البلاد والعباد بهذا الشكل البِدعي.



ينبغي علينا التخلص من إرث الإخونجية — غسان بادكوك (@gbadkook) November 14, 2020

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اجتماعية طالت العديد من مناحي الحياة، بدأت بالسماح للمرأة لأول مرة بقيادة السيارة.