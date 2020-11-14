تسجيل
19:49 GMT14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العاصمة الأردنية عمان

    بعد خسارة 5 مقاعد في البرلمان... لماذا تراجعت شعبية الإخوان المسلمين في الأردن

    © Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103892/74/1038927456_0:122:1975:1232_1200x674_80_0_0_08be57f2efd6567a798460cb10f9d165.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011141047191416-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-5-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/

    أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني تراجعا كبيرا في شعبية جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية، حيث خسر الإخوان الكثير من المقاعد في المارثون الحالي، حيث حصدوا 10 مقاعد، من أصل 15 مقعدًا في انتخابات عام 2016.

    ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 130 عضواً، يشكل ضعف عدد الغرفة الثانية في البرلمان، مجلس الأعيان البالغ عدد أعضائه 65، ويعينهم الملك.

    ودارت الانتخابات، في ظل إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات 104802، بينها 1181 وفاة.

    انتخابات الأردن

    وأدلى مليونا و387 ألفا و673 ناخبا، الثلاثاء الماضي، بأصواتهم في انتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون يمثلون عشائر أردنية كبرى ومستقلون وعدد من اليساريين، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

    وشهدت هذه الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9%، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36%.

    وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.

    أسباب الخسارة

    موسى الوحش، النائب البرلماني السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، وأحد الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الحالية، قال إن "شعبية الإخوان المسلمين لم تتراجع في الأردن، بل تراجعت الحريات العامة، وكذلك البيئة التي هيئتها الحكومة، والتي ساهمت في عدم إقبال الجماهير  على الانتخابات بسبب الإجراءات المتبعة".

    انتخابات و صناديق اقتراع
    © REUTERS / Eric Gaillard
    خبير أردني: "لم ينجح أحد" تلك نتيجة اختبار الأحزاب في الانتخابات الأردنية لعام 2020
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أزمة فيروس كورونا، والسياسات الفاشلة التي قامت بها الحكومة وأوصلت الجماهير لأوضاع غير مستقرة من الناحية الصحية والاقتصادية، وكذلك أزمة الحريات، ومشكلة نقابة المعلمين، جعل هناك مقاطعة كبيرة للانتخابات".

    وتابع: "بالإضافة إلى ذلك خسر الإخوان المسلمين عددًا من المقاعد بسبب التجاوزات الكبيرة في ظل غياب الرقابة، خاصة الرقابة البرلمانية، التي تعطلت بحجة فيروس كورونا".

    وأكد أن "اعتقال المعلمين وحل مجلس النقابة، جعل المعلمين ومناصريهم يقاطعون الانتخابات النيابية، حتى في العاصمة عمان ذات الكثافة السكانية المرتفعة كان الوضع صعبًا".

    وأشار إلى أن "الانتخابات لم يكن من الأفضل إقامتها في هذا التوقيت، حيث كانت نسب المشاركة متدنية جدا، وصلت إلى 13% في بعض المناطق، وكذلك في عمان، هذه الأجواء لم تكن موجودة في انتخابات 2016".

    واستطرد: "لا أعتقد أن هناك تراجعًا للإخوان في الانتخابات النيابية، التراجع كان في موضوع الحريات العامة، والوضع الصحي، والإجراءات الحكومية التي تسببت في كل ذلك".

    تراجع الشعبية

    دكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية، والوزير الأردني السابق، قال إن "خسارة جماعة الإخوان المسلمين لعدد من المقاعد في الانتخابات النيابية الأردنية جاء لعدة أسباب أهمها تدني درجة المشاركة السياسية في الأردن من 37% في عام 2016، إلى 29% في عام 2020".

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    الأردن... إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والبدء بفرز الأصوات
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الزخم الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين تتمثل في المدن الكبرى، خاصة عمان والزرقا، ونسب المشاركة في المدينتين لم تتخط الـ 16%، والكثير من المناطق الحضارية لم يصوت فيها السكان".

    وتابع: "تراجع نسب التصويت جاء لعدة أسباب أهمها انتشار وباء فيروس كورونا، ومواقف شعبية من المجالس البرلمانية بشكل كامل، حيث كان الإخوان يحصلون على ما يقرب من 10.5% من مجموع الأصوات، والتي تصل إلى 460 ألف صوت".

    وأكد أن "الساحة الأردنية تشهد تراجعًا كبيرًا لجماعات الإسلام السياسي على المستوى الشعبي، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السسياسية، وهذا التراجع أثر بشكل كبير على قواعد الإخوان الشعبية في هذه الانتخابات".

    في قرار وصفه القضاء الأردني بـ"الحاسم"، أصدرت محكمة التمييز الأردنية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، قرارا يقضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

    انظر أيضا:

    الأردن... مشاركة متدنية في الانتخابات فهل انتصرت "المقاطعة"؟
    نشر وحدات من الجيش واستقالة وزير الداخلية... من يقف وراء أعمال الشغب في الأردن؟
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان, مقاعد, الإخوان المسلمين, تراجع, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسابق دراجات نارية الملقب بـ المتهور الكابتن شيفام سينغ (وسط) من فريق تورنادو للدراجات النارية التابع للقوات المسلحة الهندية، يخرج من النار المشتعلة فيه أثناء ركوب دراجته عبر نفق من النار، أثناء محاولة لتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في بنغالور 10 نوفمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك