الأردن... الخصاونة يشدد العقوبات بشأن إقامة التجمعات والمشاركة فيها لمواجهة كورونا

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمرا خاصا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.

وينص الأمر الوزاري بإلغا العقوبات المقررة على مخالفة البند "1" من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة.

يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة لأحكام البد بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القرار كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة من هذا البند بغرامة مقدارها 100دينار، فيما تستثنى من أحكام الفقرة من البند من أمر الدفاع الاجتماعات التي تعقدها اللطات الدستورية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1704 حالات، و141305 إصابات منذ بداية رصد الجائحة في شهر مار/آذار الماضي.