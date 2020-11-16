ماذا قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في اليوم العالمي للتسامح

شارك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم".

وتابع: "وفي اليوم العالمي للتسامح، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".

يبقى ترسيخ قيم التسامح وثقافته لدى المجتمعات والشعوب ضرورة ملحة والسبيل الأمثل لتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم .. وفي اليوم العالمي للتسامح ، نؤكد مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم لتعزيز أسس التعايش والسلام لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء . pic.twitter.com/HVxNA3z77v — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 16, 2020

ويحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة، من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، فهو يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.