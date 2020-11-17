الرئاسة التونسية: المشاركون في ملتقى الحوار الليبي حرصوا على تغليب منطق الحوار

أشادت تونس بمسار المفاوضات التي احتضنتها في الفترة من 9 إلى 15 الشهر الجاري، في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت من خلاله أنه ساد الملتقى أجواء إيجابية وبناءة، وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية.

وأكدت الرئاسة التونسية أن تلك الروح ترجمت مدى إيمان المشاركين بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

وأعربت تونس عن ترحيبها الشديد بنتائج هذا الملتقى، مشيدة بما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها.

وتأمل أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة، داعية كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين، والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها.

ولفتت الرئاسة التونسية إلى مدى حرصها على توفير أي دعم لوجستي وتنظيمي لهذا الملتقى، حتى ينعقد في أفضل الظروف تكريسا لعلاقات الأخوة والجوار التي تربطها بليبيا الشقيقة.

وجددت الإعراب عن التزامها الثابت بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا، من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، وعن استعدادها التام لمزيد دعم جهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة.