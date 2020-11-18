تسجيل
09:32 GMT18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيلم شوغالي

    رسالة روسية إلى حكومة الوفاق الليبية... ما علاقتها باعتقال شوغالي

    © AFP 2020
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1046542222_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_2dddcd4b319f42aef3b30725e6799d2e.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011181047231391-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    بعث رئيس الصندوق الوطني الروسي لحماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، برسالة رسمية إلى مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسهم وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

    وأشار مالكيفيتش إلى أن تلك الرسالة كان لها علاقة بقضية المعتقلين الروسيين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

    وقال المسؤول الروسي، في مقطع فيديو نشره عبر قناته في تلغرام، إنه استغل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في غدامس في تونس، وأنه عاد بسنة ونصف تقريبا إلى الوراء، وتحديدا إلى 17 مايو/أيار 2019، حيث تم اعتقال عالمي الاجتماع، مكسيم شوغالي وسامر سويفان في العاصمة الليبية طرابلس.

    ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، موسكو 8 نوفمبر 2019
    © Sputnik . Maksim Blinov
    زاخاروفا لـ"سبوتنيك": تم تكثيف الاتصالات حول المحتجزين الروس في ليبيا

    ولفت مالكيفيتش أنه نبه مسؤولي حكومة الوفاق أن عالمي الاجتماع، لا يزالان قيد الاعتقال، من قبل هياكل تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق وفي ظروف بدنية خطيرة وظروف احتجاز مروعة.

    وتابع بقوله: "اليوم مرت سنه ونصف السنة منذ تاريخ السابع عشر من شهر مايو عام 2019، عندما تعرض مواطنو روسيا عالما الاجتماع مكسيم شوغالي وسامر حسن علي سويفان للخطف في العاصمة الليبية طرابلس، وحتى هذه اللحظة هما معتقلين في أماكن واقعة تحت سيطرة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في ظروف سيئة وحالة صحية متدهورة".

    وقال مالكيفيتش إنه يأمل في أن يلتفت "أولئك الذين بيدهم القرار في ليبيا وطرابلس خاصة، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح عالمين محتجزين ظلما".

    وتساءل بقوله: "كيف يمكن اتهام أشخاص بالتجسس، وتارة أخرى عدم توجيه أية اتهامات لهم؟، لقد ذكرت مسؤولي الوفاق أنهم هم الذين منحوا عالمي الاجتماع تأشيرة قانونية لدخول الأراضي الليبية".

    وتابع: "قلت لسيد فائز السراج وفتحي باشاغا، نحن هنا في روسيا نريد الحصول على رد واضح بخصوص سؤالنا المباشر حول مصير مواطنينا الروس، ولنضع حدا لهذه المسالة، قررت التوجه بسؤالي لكم مباشرةً".

    وأكمل بقوله: "أطلب منكم إعطائي رداً مباشراً عن متى سيتم إطلاق سراح المواطنين الروس، عائلة وأصدقاء شوغالي وسويفان ينتظرونهما بشغف وترقّب، وطال انتظارهم لرؤية أفراد عائلتهما خصوصا ونحن على بعد أيام معدودة من دخول السنة الجديدة".

    ونفى مالكيفيتش أن يكون الروسيان متهمين بالتدخل في الانتخابات، وهما اللذين تم اختطافهما في العام الماضي، حيث لم يكن أحد على علم بتاريخ تنظيمها، التي لم يتم الكشف عنها إلا الأسبوع الحالي خلال الملتقى السياسي في تونس، حيث تم الإفصاح عن تاريخ تنظيم الانتخابات والمقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من السنة المقبلة.

    وختم مالكيفيتش رسالته، قائلا إن "عملية إطلاق سراح الروسيين البريئين من طرف حكومة الوفاق، ستكتب ورقة جديدة في العلاقات الروسية الليبية، نظرا للتاريخ الكبير والحافل في علاقات البلدين".

    وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.

    قال نائب الوزير: "لا أريد أن أتنبأ (أي أحداث). العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك".

    فيلم شوغالي
    © AFP 2020
    نائب وزير الخارجية الروسية: العمل على إطلاق سراح الروس المعتقلين في ليبيا مستمر

    وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.

    وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

    وذكر في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الروسية تلقت تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن مشكلة إطلاق سراح شوغالي وسويفان من السجن الليبي سيتم حلها في المستقبل القريب. اعتُقل شوغالي وسويفان في ليبيا في شهر أيار/مايو 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أنهما احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.

    انظر أيضا:

    إعلام: إنتاج فيلم "شوغالي 2" في ليبيا يحرج حكومة الوفاق
    تفاصيل جديدة عن فيلم "شوغالي 2"... سر استمرار احتجاز عالمي الاجتماع الروسيين في ليبيا
    إعلان فيلم "شوغالي 2" يكشف تورط "الوفاق" في جرائم مروعة بليبيا... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, حكومة الوفاق الليبية, حكومة الوفاق, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المناورات الروسية المصرية جسر الصداقة – 2020 في نوفوروسيسك، روسيا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    المناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    عمالقة التكنولوجيا
    كيف يجني عمالقة التكنولوجيا المليارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك