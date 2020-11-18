تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاد السيسي على طريقته

وأرفق آل الشيخ تهنئته بصورة تجمع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كل عام وأنت َبطل— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2020
وأنت َزعيم مصر وأمانها
وتحيا مصر بالعمل
وبمُخلصين عايشين عشانها
تحية من واحد مُحب
مصر الحبيبه وشعبها
بأسمى و بأسم العرب
اللى معاشرين أهلها
ربنا يحفظ زعيمها
ويعلي دايماً أسمها pic.twitter.com/MheypO79ds
وكتب تركي في تهنئته: "كل عام وأنت بطل، وأنت زعيم مصر وأمانها، وتحيا مصر بالعمل، وبمُخلصين عايشين عشانها".
وأضاف: "تحية من واحد مُحب، مصر الحبيبه وشعبها.. بأسمى و بأسم العرب.. اللى معاشرين أهلها .. ربنا يحفظ زعيمها.. ويعلي دايماً أسمها".
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