تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاد السيسي على طريقته

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناشرا تهنئة خاصة له على حسابه على "تويتر".

وأرفق آل الشيخ تهنئته بصورة تجمع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كل عام وأنت َبطل

وأنت َزعيم مصر وأمانها



وتحيا مصر بالعمل

وبمُخلصين عايشين عشانها



تحية من واحد مُحب

مصر الحبيبه وشعبها



بأسمى و بأسم العرب

اللى معاشرين أهلها



ربنا يحفظ زعيمها

ويعلي دايماً أسمها pic.twitter.com/MheypO79ds — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2020

​وكتب تركي في تهنئته: "كل عام وأنت بطل، وأنت زعيم مصر وأمانها، وتحيا مصر بالعمل، وبمُخلصين عايشين عشانها".

وأضاف: "تحية من واحد مُحب، مصر الحبيبه وشعبها.. بأسمى و بأسم العرب.. اللى معاشرين أهلها .. ربنا يحفظ زعيمها.. ويعلي دايماً أسمها".