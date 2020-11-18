لبحث الأمن والسلام في بلاده... أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس أفغانستان

أجرى تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تميم بن حمد وأشرف غني استعرضا خلال الاتصال الهاتفي أوجه تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأفغاني، استعرضا خلاله أوجه تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات،كما تم خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان،ومفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة#قناhttps://t.co/f43bXGVr3W pic.twitter.com/MeQZwk8SM1 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 18, 2020

وأكدت أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة، مشيرا إلى استمرار دولة قطر في بذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.