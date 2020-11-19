تسجيل
21:18 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مدينة الرياض

    رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في السعودية... ما أهميته للاقصاد وكيف يمكن تطبيقه في القطاع الخاص؟

    © Photo / wikipedia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:0:2048:1153_1200x675_80_0_0_bdd5c10a4efbce46e44eb93a4845f733.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011191047250716-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%9F/

    في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة" للمواطنين والاقتصاد على حد سواء، أعلنت السعودية رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

    ذكر بيان نشرته وزارة الموارد السعودية، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أصدر القرار، وسيشمل الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بدوام جزئي، وبدوام جزئي بشكل دائم، وبنظام العمل المرن.

    وأطلقت الوزارة برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدء تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

    الريال السعودي
    © Fotolia / Eugenesergeev
    قرار من "الشورى السعودي" يخيب آمال الموظفين

    زيادة الأجور

    ووفقاً للقرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد على ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

    ويحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج.

    ونص القرار على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

    كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

    ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

    وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.

    تحقيق رؤية المملكة

    المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، قال إن "إعلان المملكة العربية السعودية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 ريال إلى 4000 ريال يأتي في ظل التضخم النسبي وزيادة أسعار المنتجات بسبب جائحة كورونا المستمرة".

    عمال كهرباء الحسكة يقدمون الخدمات على الرصيف
    © Sputnik
    اقتصادي سعودي يطالب بتقليل وقت العمل بالقطاع الخاص لـ 30 ساعة أسبوعيا

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القيادة السعودية تفكر دائمًا بشكل إيجابي لمساعدة المواطنين وتوفير لهم معيشة كريمة، وذلك ينبع من رؤية المملكة 2030، الذي وعد بها ولي العهد محمد بن سلمان".

    وتابع: "فئات كبيرة ستضمنها تلك التعديلات في الأجور، والتي تحسنت بـ 30% زيادة عن السابق، وهو ما سيكون لها أثر مالي كبير، وتأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية للمملكة، حيث ستزداد القوة الشرائية لتلك الشريحة في المرحلة المقبلة، وهو ما سيحرك العجلة الاقتصادية بشكل فعال وأسرع".

    وأكد أنه "رغم انخفاض أسعار النفط، وما قدمته الحكومة من دعم مباشر وغير مباشر للشركات، والأزمات الاقتصادية التي حلت بالعالم نتيجة لفيروس كورونا، تحاول المملكة جاهدة التخفيف من أعباء المواطنين وضمان استمرار حياتهم بشكل طبيعي وفعال".

    تحريك العجلة الاقتصادية

    من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "هناك الكثير من الأمور التي كانت ترتب لها المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، من بينها موضوع الحد الأدنى للأجور، إلا أن الجائحة عطلت صدور أوامر بهذه الموضوعات".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إعلان وزير الموارد البشرية رفع الحد الأدنى للأجور جاء لكي تتمكن الحكومة من مساعدة المؤسسات في تحمل أعباء أجور المواطنين".

    وتابع: "الشركة التي تبقى رواتب الموظفين عند 3000 ريال لن تتلقى مساعدات من برنامج نطاقات، أما الشركات التي ستستجيب للحد الأدنى المقرر بـ 4000 ريال ستتلقى المساعدات من أجل الاستمرار في العمل ودفع الرواتب".

    وأكد أن "القرار سيعمل على دعم المواطنين والمؤسسات والشركات التي تقوم بتوظيف السعوديين، كما سيعود على الاقتصاد السعودي بالنفع حيث سيعيد السيولة للسوق، ويحرك عجلة التجارة الداخلية والاستثمار".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها
    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف صفقة إف-35 للإمارات
    هل ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في وقف صفقة "إف-35" للإمارات؟
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك