بعد 3 شهور من الانفجار... لبنان يتحرك لإزالة الكيماويات الخطيرة من مرفأ بيروت

اتخذت السلطات اللبنانية خطوة جادة لإزالة مواد كيميائية خطيرة من مرفأ بيروت بعد أن تم تخزينها لأكثر من عشرة أعوام.

وقالت "رويترز" إن السلطات اللبنانية وقّعت عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة الكيماويات الخطيرة من مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا في أغسطس/ آب، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.

ونقلت الوكالة بيانا أصدره مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، قال فيه إن شركة "كومبي ليفت" ستزيل "مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل" من 49 مستودعا في المرفأ. ويجيء توقيع العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيميائية.

يشار إلى أن بعض الكيماويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أودى بمستودع الأدوية المستعصية المركزي في الكرنتينا الذي يستفيد منه نحو 25 ألف مريض يتلقّون علاجهم على نفقة وزارة الصحة.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.