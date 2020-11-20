تسجيل
18:00 GMT20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بعد زيارة بومبيو للجولان السوري... ما المكاسب التي يبحث عنها ترامب قبل مغادرة البيت الأبيض؟

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047212328_0:0:3074:1731_1200x675_80_0_0_a28f2dade1251e5a085ad7ca80d6ff47.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011201047259348-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%9F/

    وسط تنديد سوري شديد اللهجة، أنهى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارته التي وعد بها للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، بعد زيارة مشابهة لمستوطنات في الضفة الغربية.

    وقال بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان، أمس الخميس: "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا".

    وقال مراقبون إن زيارة الوزير الأمريكي لمستوطنات الجولان السورية المحتلة محاولة أخيرة للتأكيد على دعم إدارة ترامب لإسرائيل، من أجل كسب ود اللوبي اليهودي في أمريكا، مؤكدين أن أضرار الزيارة ستلحق بالإدارة الأمريكية الجديدة.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا
    © REUTERS / POOL
    تعليق شديد اللهجة من سوريا على زيارة بومبيو للجولان
    زيارة استثنائية

    وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارة استثنائية إلى الهضبة السورية المحتلة: "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها".

    ونشرت الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر مسؤول لديها، قال فيه إن "سوريا تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".

    وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

    وقال المصدر إن سوريا تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير.

    عملية استفزازية

    الدكتور فريد سعدون، المحلل السياسي السوري، قال إن "الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الجولان السوري المحتل، تأتي ضمن استراتيجية ترامب من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتبارها جزء من أراضيها، وهو المرسوم الذي وقع في شهر مارس من عام 2019".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه السياسة اتبعها الرئيس الأمريكي لتمهيد انخراط إسرائيل كدولة معترف بها في المنطقة، وذلك من خلال عقد اتفاقات السلام التي تمت مع الدول العربية".

    وتابع: "ترامب يحاول التأكيد من هذه الزيارة أن المرسوم الذي أصدره في هذا الصدد يأخذ مجراه بشكل سياسي ودبلوماسي وواقعي على الأرض، لكن في الأساس هو يخرق القانون الدولي، حيث لم تعترف أي دولة بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي، وصادقت أمريكا على هذه القرارات خاصة قرار 497، وقرار 242 الذي يرفض ذلك".

    وأشار إلى أن "زيارة الوزير الأمريكي للجولان عملية استفزازية تصب في مصلحة إسرائيل، وتبعث رسالة للوبي اليهودي في أمريكا بضرورة استمرار هذه السياسة، وهو ما يعني ضرورة أن يستمر ترامب في رئاسة أمريكا رغم خسارته الانتخابات".

    عدوان أمريكي وإسرائيلي

    من جانبه، قال المحلل السياسي والاستراتيجي، العضو السابق في الوفد السوري الحكومي المفاوض في جنيف، الدكتور أسامة دنورة "على ما يبدو إن إدارة ترامب فيما تبقى من أيامها وكأنها تعاني من فوضى الدوافع وتضارب الآراء والسياسات، وليس أدل على ذلك من تغيير وزير الدفاع في الوقت الضائع، أو في وقت تعتبر فيه إدارة ترامب في موقع حكومة تسيير الأعمال".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة لفرنسا
    © REUTERS / POOL
    تعليق شديد اللهجة من سوريا على زيارة بومبيو للجولان
    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كل ذلك قد لا يكون عائقا أمام إدارة ترامب كما قد يكون عائقا أمام أي إدارة أخرى، فترامب وإدارته اعتادوا على خرق الأعراف والبروتوكولات السياسية والدبلوماسية الأمريكية والدولية على حد سواء".

    وتابع: "زيارة بومبيو إلى الجولان تأتي تقريبا بدون تأثير سياسي أو حتى معنوي يذكر، فإدارة ترامب قد قالت كلمتها فيما يتعلق بالجولان ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 الخاص ببطلان أي قرار إسرائيلي لفرض القوانين الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل".

    واستطرد: "ترامب قد يبدو أنه مستمر في تقديمه فروض الطاعة لـ "AIPAC" حتى في أيامه الأخيرة، ومن الصعب تفسير ذلك على أنه تعويل على اللوبي الإسرائيلي في مواجهته الخاسرة سلفا مع بايدن، ولكنه ليس من المستبعد لشخصية مثل ترامب أن يكون في طور الحسابات المسبقة لمعركة انتخابية قادمة قد يخوضها بعد أربعة سنوات فيما لوحظ بترشيح الجمهوريين".

    أما على صعيد منعكسات هذه الزيارة على صعيد الشرق الأوسط – والكلام لا يزال على لسان دنورة -

    "فدلالاتها لا يمكن أن تنفصل عن التسريبات التي تتحدث عن إمكانية شن الأمريكيين عدوانا على بعض أطراف محور المقاومة قبل خروجه من البيت الأبيض، وليس بعيداً أيضاً ربطها بالعدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق متاخمة لدمشق قبل يومين، بما يوصل عمليا رسالة دعم للعدوان والعربدة الإسرائيلية في المنطقة حتى إبان الفترة الانتقالية ما بين إدارتين".

    وأكد أن "إعلان إدارة ترامب عن نيتها تقليص قواتها في العراق (وربما سوريا أيضا) هو أمر لا يرضى عنه ولا يرغب به الإسرائيليون، وهنا سيكون على إدارة ترامب أن تمنح جوائز ترضية موضعية لإسرائيل، وهي التي تعتبر أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في كل ما هو خروج عن الشرعية الدولية، وذلك عبر تاريخ العلاقات الأمريكية–الإسرائيلية".

    وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها وزير خارجية أمريكي.

    انظر أيضا:

    "اسمه على زجاجة نبيذ"... هكذا استقبل مستوطنو الضفة الغربية بومبيو 
    ماذا كتب بومبيو في سجل الزوار بمستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية
    بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها
    تعليق شديد اللهجة من سوريا على زيارة بومبيو للجولان
    اقتراح أممي بقائمة سوداء لمن يعرقل السلام في ليبيا... تنديد سوري فلسطيني بزيارة بومبيو
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الأمريكية, سوريا, الجولان, مايك بومبيو, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك