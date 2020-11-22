العراق... القبض على أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في بابل

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في بابل.

وذكر بيان للأمن الوطني نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مفارزه تمكنت من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوالهم أُصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".