رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يسلط الضوء على دور مجموعة العشرين في توحيد العالم

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن قمة العشرين برئاسة السعودية في هذا العام توجت بانجازات بارزة في عدة مجالات.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن الصندوق يثمن دور المملكة العربية السعودية على ما تحقق من نجاحات على صعيد قيادة الاقتصاد العالمي في ظل أزمة صحية واقتصادية واجتماعية لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث.

وقال: "في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية جاء برنامج عمل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام، جامعا وموحدا للجهود العالمية للتحرك نحو مسارات أكثر قوة واستدامة وتوازن وشمولية للنمو الاقتصادي العالمي".

وأضاف أن عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين كلل بالنجاحات الكبيرة على صعيد تفعيل أطر التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية.