بن سلمان يلتقي بومبيو لبحث مستجدات الشرق الأوسط

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم، شمالي المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بحث ولي العهد مع الوزير الأمريكي مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.