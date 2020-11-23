بالفيديو حادث انقلاب دبابة ميركافا إسرائيلية في غور الأردن

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد مقطع فيديو لانقلاب دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في غور الأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انقلاب الدبابة الإسرائيلية شمال غور الأردن لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

#بالفيديو.. انقلاب دبابة للاحتلال "الإسرائيلي" في الغور أثناء تحميلها للتوجه إلى حدود #غزة pic.twitter.com/T41IrnlteV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2020

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمر قائلا إنه "بعد انقلاب دبابة أثناء تحميلها على ناقل في قاعدة للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، أمر قائد الفرقة بوقف حركة الدبابات القتالية إلى حين صدور نتائج التحقيق الأولي".

انقلاب دبابة لجيش العدو الصهيوني في منطقة غور الاردن.. شو شاف قدامو هالشوفير 😍 pic.twitter.com/dEKTGSNo5H — fadi jouni (@fady_jouni) November 22, 2020

وأكدت المصادر العسكرية أنه تم "فتح تحقيق لفحص أسباب الحادثة التي كان يمكن أن تنتهي بكارثة"، مضيفةً أن "التحقيق الأولي بانقلاب الدبابة أظهر أن سائقها صعد بسرعة عالية على ناقل الدبابات وبزاوية غير صحيحة لذلك انقلبت شمالاً".