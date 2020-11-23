محمد صلاح ينشر صورة بعد إعلان شفائه ويعلق

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أول صورة له بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر صلاح على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل عدة أيام.

وعلق صلاح على الصورة: "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

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وكرم اتحاد الكرة المصري محمد صلاح، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نظرا لجهوداته الكبيرة التي حققها للكرة المصرية، وتحقيق بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان التكريم قبل اكتشاف إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وهي الإصابة التي حرمته من مشاركة منتخب بلاده في مبارة توغو ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وسبق وأعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، تعافي محمد صلاح، من فيروس كورونا المستجد.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "صلاح خضع لمسحة صباح اليوم (الأحد) وجاءت سلبية، واللاعب خاض التدريبات مع المستبعدين من لقاء ليستر سيتي، وسيشارك في المران غدا بشكل طبيعي".