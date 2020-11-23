مصر... الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف 3 طرق لمعرفة لجنتك

تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على تذليل العقبات أمام الناخبين للمشاركة في التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، توجد 3 طرق مختلفة لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية مثل مكان ورقم اللجنة ورقم الناخب في الكشوف، وكل تلك الطرق تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات.

والطريقة الأولى لمعرفة اللجنة الانتخابية، هي عن طريق إرسال رسالة موبايل مرفق فيها الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالناخب إلى الرقم المختضر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم تلقي تفاصيل الناخب، مكان ورقم اللجنة الانتخابية ورقمه في الكشوف.

أما الطريقة الثانية للاستعلام عن لجنة الانتخابات تكون من خلال الاتصال المباشر من الموبايل بالرقم المختصر 141 المخصص كذلك من الهيئة، وسيطلب منك ادخال الرقم القومى الخاص بالناخب وسيتم الرد ببيانات صاحب الرقم القومي الانتخابية.

والطريقة الثالثة والتي تعد الأشهر بين المواطنين، هي الدخول على الموقع الرسمي للانتخابات، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، وستظهر البيانات اللازمة للإدلاء بالصوت الانتخابي متضمنة رقم واسم ومكان ورقم صاحب الرقم القومي في كشوف المرشحين.

وبدأ التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، في محافظات المرحلة الأولى، على أن ينتهي غدا الثلاثاء.

وشملت محافظات المرحلة الأولى من جولة الإعادة الجيزة والفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وكان التصويت في المرحلة الثانية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، قد انتهى يوم الأحد، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ فرز الأصوات في لجان التصويت.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس النواب رسميًا في انتخابات الإعادة الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر 2020.