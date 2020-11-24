الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة على كافة المناطق في السعودية... والدفاع المدني تحذر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على كافة المناطق في المملكة.

وأشارت الهيئة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الأمطار متوقع أن تسقط بدءا من غد الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل.

وقالت الهيئة إن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الغزارة، كما ستكون مصحوبة برياح نشطة، مع احتمالية تساقط البرد والسيول.

من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية، ستكون معرضة للأمطار الغزيرة.

وطالبت الدفاع المدني الجميع بضورةر توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والسيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.