أول تعليق رسمي على اتفاق "ينظم دخول الإماراتيين والبحرينيين إلى المسجد الأقصى"

علقت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أخبار تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن اتفاق مع السلطة الفلسطينية لتنظيم دخول الإماراتيين والبحرينيين إلى الحرم القدسي.

نفى منير الجاغوب، المسؤل الإعلامي في حركة "فتح"، في تصريح مع قناة روسيا اليوم "RT"، هذه الأخبار، قائلا إنها "مزورة ولا أساس لها من الصحة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد ذكرت أن "السياح الإماراتيين والبحرينيين الذين سيزورون إسرائيل ويريدون زيارة المسجد الأقصى سيسمح لهم بالدخول من خلال "الأبواب الأردنية- الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "الحديث يدور عن 8 أبواب يستخدمها المسلمون مقابل باب واحد لليهود والسياح هو باب المغاربة".

وأضافت، أنه جرى الاتفاق على ذلك الأسبوع الماضي في لقاء جمع ممثلين عن الإمارات والبحرين والأردن والسلطة الفلسطينية. وقالت إن ذلك يأتي بعد تسجيل عدة مواجهات بين عناصر من الوقف الإسلامي ومواطنين إماراتيين أرادوا زيارة الحرم القدسي وتمت مهاجمتهم وملاحقتهم بالشتائم والصراخ.

وكان مفتى القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، قد أصدر في أغسطس/ آب الماضي فتوى يحرم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى. وقال مفتي القدس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية آنذاك إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة التي أصدرها عام 2012.

وفي 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعادت السلطة الفلسطينية سفيريها إلى البحرين والإمارات بعد أن استدعتهما للتباحث على خلفيات اتفاقات التطبيع والسلام، التي أبرمتهما الدولتان الخليجيتان مع إسرائيل، وأعلنت لاحقا عودة التنسيق الأمني والمدني مع تل أبيب بعد تعليقه قبل نحو 5 أشهر احتجاجا على مخطط إسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.